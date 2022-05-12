Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 травня. 78 доба війни.

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої Держави з території білорусі.

На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи.

З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив до визначеного району близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів та одну зенітну установку противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БпЛА типу «Орлан-10».

Фото: Сіверський Донець. Спроба переправи російських військ.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

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