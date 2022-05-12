У військових рф, яких перекинули на Харківський напрямок, знаходять записи звірств проти українців

У російських військових, яких перекинули з Київської, Житомирської та Чернігівської областей на Харківський напрямок, у телефонах знаходять записи звірств проти українців.

Про це повідомив начальник харківського управління Служби безпеки України Роман Дудін в інтерв’ю «АрміяINFORM», пише hromadske.ua.

«За цією категорією осіб ми вже встановили їхні дані, де вони живуть, чим дихають. Навіть тих, хто ще не в полоні», – повідомив він.

Дудін вважає, що керівництво рф перекидає цих окупантів на Харківський напрямок для подальшої їхньої «утилізації». Це, мовляв, допоможе приховати свідків звірств, учинених проти українців.

У керівника управління СБУ запитали, навіщо, на його думку, окупанти вчиняли такі звірства. Він звернув увагу на те, що впродовж останніх 30 років велика частина громадян України здобула вищу освіту.

«Ми виховували наших дітей етично, релігійно, переорієнтовували їх на європейські цінності, а у величезній росії, за винятком обласних центрів, і то не всіх, здебільшого населення не розвивалося», – каже він.

На це вказують свідчення самих окупантів. Дудін каже, що лише в одного з десятьох обличчя «світиться інтелектом», решта – окупанти, що закінчили 9 класів, прочитали дві книжки, одна з яких – буквар.

«Це люди з депресивних районів, які не знають, що таке каналізація і централізоване газопостачання. Це люди, які намагаються задовольнити у житті лише свої базові потреби», – додав він.

Агентство Телевидения Новости