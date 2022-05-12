Черги на АЗС та махінації з цінами: ситуація з паливом у Харкові

Ситуація із паливом на харківських АЗС досі не стабілізувалась: з величезної кількості заправок працюють одиниці, 95го бензину майже ніде нема, газ також у наявності не на всіх точках. На всіх АЗС збираються величезні черги, кількість бензину на одного водія – обмежена (20 л).

Також на деяких АЗС Харкова водії заткнулися з фактами махінацій з цінами, коли бензин реалізують за однією ціною, а в чеку вказують іншу (нижчу) суму.

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