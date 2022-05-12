Сприяла у створенні так званого судового органу рф: повідомлено про підозру голові суду

За дорученням першого заступника Генерального прокурора та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру голові Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя вступила у злочинну змову з представниками РФ, які здійснили окупацію міста Вовчанськ Чугуївського району, та сприяла в утворенні так званого судового органу РФ.

За домовленістю з окупантами голова суду провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області, під час яких, використовуючи власний авторитет голови суду, схиляла присутніх співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації та закликала обійняти посади суддів та працівників апарату в незаконному «судовому органі РФ».

Під час проведення зазначених зборів голова суду також підкреслила, що від представників окупаційної влади РФ можна буде отримати грошову допомогу в сумі 10 тис. російських рублів за здійснення правосуддя в умовах війни.

Крім того, суддя-зрадниця зазначила, що російські військові готові співпрацювати та надавати допомогу у функціонуванні «судового органу РФ» та не несуть жодної загрози.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости