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Поліцейські Харкова затримали п’ятьох осіб, які незаконно мешкали у чужій квартирі: вилучені військова форма, боєприпаси та наркотики

Поліцейські Харкова затримали п’ятьох осіб, які незаконно мешкали у чужій квартирі: вилучені військова форма, боєприпаси та наркотики

11 травня о 12:50 до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у його квартирі без дозволу мешкають невідомі у військовій формі. Господар деякий час був відсутній у місті, а коли повернувся, виявив у помешканні незнайомців. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Під час огляду помешкання правоохоронці виявили боєприпаси, набої та ящик з сухою розсипчастою речовиною рослинного походження. Також в помешканні знаходилась військова форма, бронежилети та пластини до них, шоломи, тактичне обладнання.

Працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області встановили осіб, які мешкали у вказаній квартирі. Ними виявились п’ятеро цивільних чоловіків віком від 33 до 39 років, мешканці Харкова.

Зловмисники затримані, відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости

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