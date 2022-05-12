Підтримка російської агресії та обстріли Харківщини: підозрюється член незаконного збройного формування «ДНР»

У лютому 2022 року молодик, який входить до незаконного збройного формування так званої «ДНР», спільно з іншими військовими рф в’їхав на територію окупованого селища Веселе Харківського району.

В подальшому, у квітні 2022 року, підозрюваний разом із військовослужбовцями ЗС РФ прибули до с. Момотово Харківського району, звідки обстрілював с. Бобрівка вказаного району з ручного протитанкового гранатомету, достовірно знаючи, що до зони ураження обов’язково потраплять житлові будинки з мирними мешканцями. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 20-річному мешканцю м. Єнакієве Донецької області за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости