Ракетний удар по території харківського аеропорту: жертв немає

Сьогодні вдень російські військові здійснили ракетний удар, у результаті якого трапився вибух на території Харківського аеропорту. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Огляд місця події проведено слідчими Управління СБУ в Харківській області та слідчими відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за участі прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости