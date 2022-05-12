Рашисти втратили 73 одиниці техніки на переправі через Сіверський Донець: весь залізний мотлох вже ідентифікували

Втрати росіян на переправі через річку Сіверський Донець біля Білогорівки склали 73 одиниці техніки, яку було знищено або покинуто.

Всю покинуту або знищену російську техніку ідентифікував та підписав BlueSauron.

Як повідомляє InformNapalm, согодні вдень, 12 травня, рашисти спробували евакуювати десант ЗС РФ, що потрапив у пастку – той, який два дні тому зміг переправитися через Сіверський Донець, але розпорошився під ударами артилерії ЗСУ. Рашисти навели черговий понтон та очікувано отримали прильоти на переправі. Після того, як переправу для евакуації було знищено, рашисти покидали техніку і вплав перепливли річку.

За 4 дні безуспішних спроб переправи, рашисти втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами.

За даними InformNapalm, найбільші втрати у 74-ої ОМСБр ЗС РФ (в/ч 21005). Військовослужбовці цього підрозділу брали участь в агресії проти України з 2014 року.

Агентство Телевидения Новости