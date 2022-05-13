У CNN назвали ім’я генерала РФ, який керував обстрілом Харкова

З перших днів війни проти України Росія обстрілювала Харків забороненими касетними боєприпасами, які миттю знищували будинки та вбивали мирних жителів. Командував діями окупантів із захоплення міста генерал-полковник армії РФ Олександр Журавльов, який раніше керував однією з найжорстокіших російських операцій у сирійській війні.

Про це йдеться у розслідуванні CNN. За допомогою аналізу супутникових знімків у співпраці з Центром інформаційної стійкості (CIR) та наземних розслідувань журналісти встановили бригаду загарбників, які били по місту, і їхнього командира.

Наприкінці лютого, коли путінська армія боролася за захоплення Харкова проти українських сил, вона запускала по житлових кварталах другого міста України 300-міліметрові снаряди з касетною головною частиною із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Смерч”. Снаряди, які випускають по 72 бойові елементи (всього – до 32 832 осколків) на площі розміром з футбольне поле, завдавали нищівного удару по цивільному населенню. Вибуховою хвилею вони руйнували будинки, а потоком уламків вбивали й травмували людей.

CNN відстежив 11 “Смерчів”, які впали у Харкові лише 27 та 28 лютого. І всі вони належали до 79-ї російської реактивної артилерійської бригади, що базується в Бєлгородській області.

Цей підрозділ підпорядковується безпосередньо керівництву Західного військового округу (ЗВО) ЗС РФ, одного з п’яти військових округів путінської армії у західній частині країни-агресора. І керує ним згаданий генерал-полковник Олександр Журавльов.

Декілька військових експертів повідомили, що він є єдиним офіцером, який має повноваження віддавати наказ про ракетну атаку “Смерчами” у своєму районі. Адже оскільки це дорога зброя, вона вимагає “схвалення старшого”.

Підтвердити це у Кремлі та Міноборони РФ розслідувачам не вдалося, оскільки у відомствах не відповіли на їхній запит.

“Але для тих, хто пережив багаторічну громадянську війну в Сирії, харківські сцени перегукуються з безліччю інших подій, вчинених Росією після того, як вона втрутилася, щоб допомогти президенту Башару Асаду в 2015 році”, – провели аналогію журналісти.

“Генерал-полковник Журавльов мав бути підданий санкціям за свої дії в Сирії. Шкода, що на тому етапі не було жорсткішої реакції на передбачувані військові злочини, тому що це могло від початку вплинути на українські стратегічні розрахунки Путіна”, – сказав провідний юрист із прав людини у юридичній фірмі Payne Hicks Beach Метью Інгам.

Що відомо про жорстокого генерала Журавльова

57-річний Олександр Журавльов отримав звання радянського офіцера у 1980-х роках, коли служив у колишній Чехословаччині в складі групи російських військ. Після розпаду СРСР повернувся до, спочатку служив у танкових частинах.

Тричі відправлявшись до Сирії, він вперше став командувачем російських військ у країні під час свого другого перебування у липні 2016 року. До того, як обійняв цю посаду, Москва загрузла в кровопролитних боях за захоплення східного Алеппо, яке утримували повстанці, постійно просуваючись проти збройної опозиції.

Тричі відправлявшись до Сирії, він вперше став командувачем російських військ у країні під час свого другого перебування у липні 2016 року. До того, як обійняв цю посаду, Москва загрузла в кровопролитних боях за захоплення східного Алеппо, яке утримували повстанці, постійно просуваючись проти збройної опозиції.

У грудні 2016 року повстанці, які сховалися в східній частині Алеппо, “здалися”, і сирійський уряд із російськими військами відбив територію.

Із закінченням битви за Алеппо Журавльов залишив штурвал російської армії у Сирії та повернувся до Росії. Йому було присуджено найвищу нагороду – героя Російської Федерації.

Наступного року він був двічі підвищений на посаді та став командувачем Західного військового округу – тією самою дивізією, яка сіє смерть та руйнування у Харкові й інших частинах України – невдовзі після свого третього перебування у Сирії у 2018 році.

“Результати, яких Журавльов досяг у Сирії, були саме такими, якими хотіли росіяни. Звідси і його нагорода у вигляді найвищої медалі та найвищих посад, які тільки можна отримати”, – пояснив співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Філіп Василевскі.

Пізніше Журавльов заявляв в інтерв’ю, що Сирія навчила його “цінності військової винахідливості” і що засвоєні там уроки інтегруються як “органічний компонент” усієї російської військової підготовки.

У Харкові журналісти CNN поговорили з десятками очевидців у кількох районах, які постраждали від 11 обстрілів російськими РСЗВ “Смерч”, що трапилися 27 та 28 лютого. Вони згадали смерть і руйнування, які завдали їхньому місту касетні боєприпаси. Вулиці були усіяні пааючими авто й битим склом. За словами очевидця, лише у його будинку внаслідок одного такого обстрілу постраждало до десяти людей.

“Я не знаю, що саме це було, але воно було по всьому району. Ці маленькі шматочки, які вибухають та розкидають небезпечні уламки навколо. Вони створюють безліч крихітних уламків, які потрапляють у різні місця і людей”, – розповів харків’янин Юрій Брайко.

Залишки ракет, помічені розслідувачами у Харкові, та сліди опіків, залишені снарядами, показали напрямок атаки, сліди якої й привели до Бєлгородської області, де базувалася згадана 79-та бригада окупантів.

Медик, який лікував поранених в обох конфліктах, був уражений подібністю. Людей доправляли до харківської лікарні з оспинами, ураженнями шкіри та м’язів, ампутаціями, відкритими переломами й черепно-мозковими травмами.

Сирійсько-американський хірург-ортопед доктор Самер Аттар, який працював у Алеппо, коли війська Журавльова взяли в облогу місто, приїхав в Україну з Чикаго в надії допомогти українським лікарям впоратися з незнайомим потоком поранених на війні. Він назвав рани, які лікував у Харкові, та ті, які бачив у Алеппо у 2016 році, “однаковими”.

Касетні бомби заборонені міжнародним договором – Конвенцією про касетні боєприпаси 2010 року, – який забороняє використання, передачу, виробництво й накопичення зброї. У договорі йдеться про те, що багато бойових елементів не вибухають під час удару, залишаючи в полях та міських районах небезпечні боєприпаси, які можуть вбити або покалічити людей. Росія, Україна, США та Ізраїль входять до країн, які не підписали договір.

Але будь-який напад, спрямований проти цивільних осіб без розбору, як показало розслідування CNN на місці, який відбувся 27 та 28 лютого, на думку багатьох опитаних експертів, є військовим злочином.

“І виходячи із стандарту відповідальності командування Женевських конвенцій, генерал (Журавльов) винен, як і будь-який інший у його ланцюжку підпорядкування”, – констатували у CNN.

Агентство Телевидения Новости