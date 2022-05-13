Харківобленерго” відновить електропостачання на Салтівці за тиждень

Фахівці АТ “Харківобленерго” відновлюють працездатність підстанції “Московська”, яка забезпечує електропостачання одного з найбільш постраждалих внаслідок обстрілів районів міста.

До ремонтних робіт енергетики приступили одразу, як тільки українські військові відтіснили ворога, і той припинив щоденні артилерійські та ракетні обстріли навколишніх місць.

Сьогодні про численні “прильоти” на території енергоб’єкту нагадують вирви від вибухів. Наслідки війни легко знайти на енергетичному устаткуванні. Ще декілька метрів, і снаряди влучили б в саме серце підстанції — силові трансформатори.

Уламки від вибухів розбили ошиновку, трансформатори току і напруги, обладнання релейного захисту, розмикачі та радіатори охолодження силових трансформаторів. Енергетики кажуть, всі ці пошкодження серйозні, але не критичні. На ремонт обладнання підстанції знадобиться декілька днів.

Після закінчення відновлювальних робіт ПС “Московська” заживить багатостраждальну північну частину Салтівського житлового масиву, а також підвищить надійність електропостачання метрополітену, міського електротранспорту, а також торговельних комплексів біля метро “Героїв праці”: “Дафі”, “Караван” та “Епіцентр”.

Агентство Телевидения Новости