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Троє людей отримали поранення під час обстрілу Салтівки

Троє людей отримали поранення під час обстрілу Салтівки

У Харкові ніч з 12 на 13 травня була відносно спокійною, вчора вдень був приліт ракети по території Харківського аеропорту, постраждалих немає. Протягом доби внаслідок обстрілів Салтівки – 3 постраждалих, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

В Харківській області найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі: 2 людей загинули, 4 поранені. Росіяни пошкодили гуманітарний штаб, приміщення РАЦСу, частину поліклініки, будівля швидкої допомоги.

3 постраждалих у Золочівській громаді, у Балаклії також 2 людини поранені.

У селищі Шебелинка Ізюмського району російський снаряд влучив у ангарну будівлю. Горіли покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів. На жаль, загинули 3 людини, ще 5 постраждали.

На Харківському напрямку окупанти спроб наступу не робили. Тривають бої на Ізюмщині – Збройні Сили України тримають позиції та відбивають ворога.

Агентство Телевидения Новости

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