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Ракетний обстріл Лозівського району: постраждала жінка, зруйновані будинки
Сьогодні окупанти обстріляли один зі старостинських округів Лозівської громади: постраждали з десяток приватних домоволодінь, об’єкт критичної інфраструктури, культурний центр, у кількох багатоквартирних будинках вибило вікна.
Є постраждалі серед цивільних. Одна жінка отримала поранення.
Підраховуємо та фіксуємо наслідки. Задля дотримання безпеки більше інформації надам завтра, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.