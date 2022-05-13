Ракетний обстріл Лозівського району: постраждала жінка, зруйновані будинки

Сьогодні окупанти обстріляли один зі старостинських округів Лозівської громади: постраждали з десяток приватних домоволодінь, об’єкт критичної інфраструктури, культурний центр, у кількох багатоквартирних будинках вибило вікна.

Є постраждалі серед цивільних. Одна жінка отримала поранення.

Підраховуємо та фіксуємо наслідки. Задля дотримання безпеки більше інформації надам завтра, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

Агентство Телевидения Новости