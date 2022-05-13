Правоохоронці Харківщини затримали групу нелегалів та організаторів переправлення людей в росію

Намагались незаконно перетнути державний кордон у бік російської федерації – правоохоронці Харківщини викрили чотирьох українців та організаторів злочину. Припинили протиправні дії чоловіків співробітники управлінь міграційної поліції та карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з Головним оперативно-розшуковим відділом Харківського прикордонного загону.

Виявили чотирьох порушників, у тому числі осіб призовного віку, у Богодухівському районі на Харківщині.

Встановлено, що родичі затриманих, знаходячись в рф, знайшли в мережі Інтернет оголошення щодо перевезення осіб з території України до російської федерації та домовилися про їх незаконне переправлення з невстановленою особою до рф.

Росіянин для реалізації злочинного наміру підшукав на території України особу на ім’я «Олексій», який організував незаконне переправлення українців до сусідньої країни-агресора.

Поліцейські спільно з прикордонниками провели оперативні заходи та встановили 27-річного харків’янина, причетного до організації злочину.

11 травня правоохоронці затримали харків’янина.

Чоловік з метою незаконного переправлення українців до рф залучив до своєї діяльності 27-річного громадянина України, який здійснив перевезення 4 осіб до лінії розмежування державного кордону з країною-агресором.

Послуга незаконного переправлення однієї особи коштувала від 400 до 500 доларів США.

Також встановлено, що для безперешкодного входу громадян України на територію рф росіянин контактував з прикордонною службою ФСБ росії.

За вказаним фактом слідчими Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Організатору та перевізнику обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости