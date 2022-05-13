Транспорт електричний, проїзд безкоштовний. Детально про пересування Харковом

Наземний громадський транспорт розпочне курсувати вже з понеділка, 16 травня.

Про це сьогодні, 13 травня, у своєму відеозверненні повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, це рішення було ухвалене, оскільки ворожа армія була відкинута від міста, і вже п’ять днів харків’яни живуть без обстрілів.

«Це дозволить перезапустити економіку Харкова, дасть вам можливість діставатися до роботи, доїжджати до магазинів, пересуватися містом», – зазначив міський голова.

За його словами, зараз міські служби зайняті відновленням електроліній трамвая та тролейбуса.

Оскільки ворог знищив понад половину трамваїв та 35 км ліній електропередачі, транспорт тимчасово працюватиме в усіченому режимі. Спочатку у місті запустять чотири трамвайні та вісім тролейбусних маршрутів. Згодом цю кількість збільшать, оскільки паралельно відновлюватимуть електролінії та тягові підстанції. Крім того, у Харкові запустять 25 автобусних маршрутів.

«Розробляючи ці маршрути, ми намагалися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків’яни могли дістатися туди, куди їм потрібно. У суботу на сайті міської ради буде опубліковано схему роботи наземного транспорту. Також для вашої зручності інтервал руху транспорту буде вивішений на зупинках», – наголосив міський голова.

У зв’язку з дією комендантської години трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть з 7:00 до 19:00.

Проїзд комунальним громадським транспортом у місті Харкові буде тимчасово безкоштовним, повідомив Терехов.

«Я розумію, що багато хто з вас, через війну втратив роботу, грошей на проїзд немає. Тому я вирішив, що перші два тижні, поки ми не перезапустимо економіку Харкова, проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним», – заявив Ігор Терехов..

Агентство Телевидения Новости