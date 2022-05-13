Друга фатальна невдача Кремля. Світові ЗМІ про Харків
Контрнаступ ЗСУ під Харковом та втеча армії РФ світові ЗМІ вже охрестили «другою найбільшою невдачею Росії».
Авторитетне американське видання The New York Times констатує, що армія РФ відступає від Харкова. І цей відступ українські та західні чиновники, з якими поспілкувалися журналісти видання, вважають однією з найбільших невдач РФ у війні проти України.
“Москва, схоже, виводить свої сили з Харкова, другого за розміром міста України, де вона втрачає позиції”, – зазначає видання.
Американські інститути вивчення війни: «Український контрнаступ під Харковом починає виглядати дуже схожим на контрнаступ, який зрештою відкинув російські війська від Києва і повністю вигнав із Західної України, хоча поки що рано каже, чи ухвалять росіяни тут подібне рішення».