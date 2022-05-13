Рашісти вивозять крадені пральні машини вертольотами (фото)

У вівторок, 10 травня, ЗСУ збили на Харківщині гелікоптер Мі-28. Мало того, що цей борт виявився виставковим, так всередині нього знайшли ще й пральну машинку.

Про це повідомили на сторінці Expat in Kyiv у Twitter.

На фото з місця події видно, що гелікоптер розбитий, а його вміст валяється довкола. Серед численних понівечених деталей видніється біла металева коробка з отворами. Російські льотчики вкрали пральну машинку та перевозили її на борту ударного гелікоптера.

Агентство Телевидения Новости