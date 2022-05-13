На Слобожанському напрямку окупанти зосередилися на забезпеченні відходу своїх підрозділів від Харкова

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 13 травня. 79 доба війни.

Зберігається загроза завдання з території республіки білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку противник посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З території російської федерації ворог обстрілював з артилерії цивільні об’єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм. Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

На тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій стосовно місцевого населення. Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилено контррозвідувальний режим. Продовжується безпідставне затримання мирних жителів, особливо осіб з активною проукраїнською позицією.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Актуальна карта бойових дій від Міноборони Великобританії.

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