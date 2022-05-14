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Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 14 травня

Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 14 травня

Адреси центрів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні, вказані на карті.

Гуманітарна допомога у цих відділеннях надається безкоштовно.

«Укрпошта»

№82, просп. Московський, 210;№100, бульв. Жасимновий, 5;№89, просп. Олександрівський, 113;№46, пров. Перемоги, 2;№91, вул. Харківських Дивізій, 20;№106, вул. Миру, 82;№172, вул. Грицевця, 29.

«Нова пошта»

№137, вул. Ахсарова, 21;№51, вул. Бакуліна, 14;№140, пров. Пискунівський, 4;№99, просп. Гагаріна, 176;№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;№116, вул. Академіка Павлова, 120;№67, вул. Гвардійців-Широнінців, 30;№71, просп. Тракторобудівників, 86/137;№62, вул. Амосова, 11А;№9, вул. Роганська, 101А.

Раз на місяць кожен житель Харківської області може отримати продуктовий набір.

Пункти працюють з 9:00 до 16:00. В Харківській ОВА просять не створювати черги – це може бути небезпечно.

Також в регіоні працює «гаряча лінія», з питаннями щодо гуманітарної допомоги телефонуйте: 0800 301 415.

Агентство Телевидения Новости

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