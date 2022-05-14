На Харківщині окупанти намагаються утримати зайняті позиції та маршрути постачання

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 травня. 80 доба війни.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА «Орлан-10» в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено пʼять танків, пʼять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Підрозділами протиповітряної оборони збито три безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости