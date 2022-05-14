Мінували навіть дитячі ліжка: на Харківщині триває розмінування в звільнених селах

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано. Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби.

Наші збройні сили відтісняють ворога і мешканці починають повертатися до своїх будинків – це ще занадто небезпечно. Відступаючи, ворог замінував абсолютно все – подвір’я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення.

Ми ж продовжуємо працювати над відновленням критичної інфраструктури та доставкою гуманітарної допомоги, особливо для мешканців щойно звільнених населених пунктів», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости