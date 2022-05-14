Харківський поліцейський врятував цуценя і назвав його Азов

Днями мешканці багатоповерхівки по вулиці Гіршмана поскаржились поліцейським на сусіда, який тримає велику кількість собак в квартирі в антисанітарних умовах, повідомляє ГУНП Харківської області.

За вказаною адресою працівники поліції виявили власника квартири. Він перебував у збудженому стані. Після належної фіксації обставин співробітники поліції вилучили близько 30 собак та передали волонтерам.

Одного цуценя забрав начальник сектору відділу кримінальної поліції Харківського РУП №1 Дмитро Мельников та назвав чотирилапого Азов –честь захисників, які героїчно тримають оборону «Азовсталі».

За словами поліцейського, наразі здоров’ю собаки вже нічого не загрожує. Він добре їсть, спить і радо зустрічає свого визволителя після чергування.

Агентство Телевидения Новости