Під Харковом за крадіжку гумдопомоги затримали двох чоловіків

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду три обвинувальні акти за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 37-річний чоловік разом зі своїм 38-річним знайомим охороняли будинок культури в смт Покотилівка Харківського району, де зберігались гуманітарна допомога для потребуючих. Проте свою роботу вони не виконали, а викрали гумдопомогу для себе. Після цього чоловіки втекли.

Крім того, 27-річний раніше судимий чоловік у м. Мерефа проник до чужого домоволодіння та викрав інструменти на суму понад 10 тис. грн.

Інший чоловік, 29-річний рецидивіст, викрав з двох житлових будинків майно. Серед «здобутків» мародера – велосипед, бензопили та інше приладдя.

Наразі три обвинувальні акти направлено до Полтавського районного суду Полтавської області.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости