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Під Харковом за крадіжку гумдопомоги затримали двох чоловіків

Під Харковом за крадіжку гумдопомоги затримали двох чоловіків

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду три обвинувальні акти за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 37-річний чоловік разом зі своїм 38-річним знайомим охороняли будинок культури в смт Покотилівка Харківського району, де зберігались гуманітарна допомога для потребуючих. Проте свою роботу вони не виконали, а викрали гумдопомогу для себе. Після цього чоловіки втекли.

Крім того, 27-річний раніше судимий чоловік у м. Мерефа проник до чужого домоволодіння та викрав інструменти на суму понад 10 тис. грн.

Інший чоловік, 29-річний рецидивіст, викрав з двох житлових будинків майно. Серед «здобутків» мародера – велосипед, бензопили та інше приладдя.

Наразі три обвинувальні акти направлено до Полтавського районного суду Полтавської області.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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