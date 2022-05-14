З 16 травня у Харкові почнуть курсувати тролейбуси

Рішення про затвердження тимчасової транспортної схеми міста Харкова на період воєнного стану було ухвалено сьогодні, 14 травня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, на кожній зупинці має висіти оголошення з інтервалом та часом руху наземного транспорту для комфорту городян.

Заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов зазначив, що маршрути розробляли з огляду на території, де транспорт може безперешкодно курсувати та немає руйнування інфраструктури електротранспорту. За його словами, дана схема коригуватиметься. Щойно у місті проведуть відновлювальні роботи – запустять додаткові маршрути.

Тролейбуси почнуть курсувати із 16 травня. Вісім маршрутів виїжджатимуть на лінії поступово до 20 травня.

У зв’язку з комендантською годиною наземний транспорт курсуватиме з 7:00 до 19:00. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.

Агентство Телевидения Новости