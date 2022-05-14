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Повідомлено про підозру чоловіку, який показав окупантам шлях до Вільхівки під Харковом

Повідомлено про підозру чоловіку, який показав окупантам шлях до Вільхівки під Харковом

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік пішов на співпрацю з представниками ЗС РФ. Так, підозрюваний на прохання окупантів розказав їм шлях із смт Старий Салтів до селища Вільхівка з метою безперешкодного потрапляння військових країни-агресора та їх техніки. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У подальшому чоловік на власному автомобілі супроводжував «кураторів», демонструючи безперешкодний шлях до вказаного села.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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