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Встановлено особи двох російських командирів, які керували артобстрілами Харківщини

Встановлено особи двох російських командирів, які керували артобстрілами Харківщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом командирам розрахунку БМ-21 «Град» ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє вказаних командирів 24 лютого 2022 року надали команди здійснити артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ.

Виконуючи злочинний наказ, підлеглі командирам російські військовослужбовці обстрілювали Харківщину. Своїми діями вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Агентство Телевидения Новости

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