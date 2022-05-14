Встановлено особи двох російських командирів, які керували артобстрілами Харківщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом командирам розрахунку БМ-21 «Град» ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє вказаних командирів 24 лютого 2022 року надали команди здійснити артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ.

Виконуючи злочинний наказ, підлеглі командирам російські військовослужбовці обстрілювали Харківщину. Своїми діями вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Агентство Телевидения Новости