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Сьогодні відбудеться фінал Євробачення-2022

Сьогодні відбудеться фінал Євробачення-2022

У суботу, 14 травня, о 22:00 відбудеться Великий фінал, в якому зустрінуться представники 20-ти країн-учасниць, що пройшли у фінал, та країн «великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу й тому традиційно проходять до фіналу автоматично).

Де дивитися та слухати:

– в телеефірі UA: Культура (є в додатку ДІЯ),

– на фейсбук-сторінці Євробачення;

– на сайті Суспільне Культура;

– на сайті Суспільне Євробачення;

– на хвилях Радіо Промінь.

А на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.

Більше деталей за посиланням.

Джерело: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official

Агентство Телевидения Новости

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