Сьогодні відбудеться фінал Євробачення-2022
У суботу, 14 травня, о 22:00 відбудеться Великий фінал, в якому зустрінуться представники 20-ти країн-учасниць, що пройшли у фінал, та країн «великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу й тому традиційно проходять до фіналу автоматично).
Де дивитися та слухати:
– в телеефірі UA: Культура (є в додатку ДІЯ),
– на фейсбук-сторінці Євробачення;
– на сайті Суспільне Культура;
– на сайті Суспільне Євробачення;
– на хвилях Радіо Промінь.
А на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.
Більше деталей за посиланням.
Джерело: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official