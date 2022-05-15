У Харкові та області можна отримати продуктовий набір за допомогою чат-боту

Тепер, щоб отримати допомогу за програмою “Пакет кожному громадянину”, потрібно подати заявку через гуманітарний чат-бот https://t.me/UA_kharkiv_help_bot.

Продуктовий набір раз на 30 днів може отримати кожен українець. Обмежень за віком немає.

Як це працює:

реєструєтеся у чат-боті;обираєте найближчий пункт видачі;чекаєте на смс про те, що ваш пакет готовий, і тільки після цього прямуєте до пункту видачі;у пункті називаєте останні 6 цифр коду й гарантовано отримуєте набір без черги.

Щоб отримати допомогу, необхідно пред’явити паспорт (або інший документ, що посвідчує особу).

У пункті видачі ви можете забрати набір для себе і всіх друзів або сусідів. Для цього необхідно їх також попередньо зареєструвати у чат-боті та при отриманні мати оригінали їх документів.

Якщо вам не вдалося самостійно зареєструватися, звертайтеся на “гарячу лінію”: 0800301415.

‼️ Рекомендуйте знайомим і близьким саме чат-бот. Якщо можете, допоможіть їм з реєстрацію. “Гаряча лінія” повинна використовуватися тільки тими, у кого дійсно немає можливості самостійно зареєструватися та немає, кому допомогти. Дуже важливо, щоб лінія була доступна для тих, хто цього потребує.

Також ви можете прийти на пункти видачі й отримати допомогу в порядку “живої черги”. У такому разі підходьте до столу №1. Без реєстрації, в порядку “живої черги”, можна взяти тільки свій набір та ще на трьох друзів, маючи їх документи.

Для тих, хто не може самостійно пересуватися та не має, кого попросити забрати пакунок за його особистим кодом, передбачено адресну доставку. Але просимо розуміти, що її можливості дуже обмежені і ми не можемо планувати дати доставок волонтерами заздалегідь.

Минулої доби майже 35 тисяч продуктових наборів передали на пункти видачі “Укрпошти” і “Нової пошти”, до харківських лікарень і у громади області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 13 травня допомогу за програмою “Пакет кожному громадянину” отримали у Харкові, а також Нововодолазькій, Мереф’янській, Валківській, Безлюдівській, Люботинській громадах.

Агентство Телевидения Новости