Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:36
Просмотров: 72

Щоденно потягами до Харкова повертаються близько двох тисяч людей

Щоденно потягами до Харкова повертаються близько двох тисяч людей

Люди поступово повертаються до Харкова: лише «Укрзалізницею» щодня приїздить близько 2000 людей, ця цифра щодня збільшується. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

З понеділка в місті починають запускати громадський транспорт.

Комунальні служби відновлюють газо- та водопостачання, усувають пошкодження, що сталися під час активних обстрілів, ремонтують будинки, де є така можливість.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», у зв’язку з тим, що місто менше обстрілюють, на 3-х із 15-ти котелень, де не виконували ремонтні роботи через загрозу життю робітників, їх відновили.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 