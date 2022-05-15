Щоденно потягами до Харкова повертаються близько двох тисяч людей

Люди поступово повертаються до Харкова: лише «Укрзалізницею» щодня приїздить близько 2000 людей, ця цифра щодня збільшується. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

З понеділка в місті починають запускати громадський транспорт.

Комунальні служби відновлюють газо- та водопостачання, усувають пошкодження, що сталися під час активних обстрілів, ремонтують будинки, де є така можливість.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», у зв’язку з тим, що місто менше обстрілюють, на 3-х із 15-ти котелень, де не виконували ремонтні роботи через загрозу життю робітників, їх відновили.

Агентство Телевидения Новости