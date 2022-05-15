СБУ в Харківській області затримала прихильника «руського міра», який здавав позиції ЗСУ окупантам

Співробітники спецслужби затримали мешканця Чугуївського району Харківської області, який здавав позиції українських військових.

Встановлено, що фігурант провадження за допомогою соціальних мереж передавав представнику рф інформацію про переміщення, рух та розташування техніки і особового складу Збройних Сил України та сил Територіальної оборони. В подальшому інформацію надавали співробітникам фсб рф.

Зловмисник зізнається, що вже давно відчуває себе «русским человеком» і ще з початку вторгнення рф мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягнути їх цілей.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану) КК України.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости