Газопостачання відновили для 14,5 тисяч родин Харківської області

Минулої доби у 15 населених пунктах Харківщини ремонтували газові мережі, які пошкодили російські окупанти.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА, зокрема, газовики працювали в Харківському районі.

«Відновлювальні роботи провели в місті Люботин та смт Покотилівка. Ці населені пункти залишились без газу після руйнування ворожим снарядом газопроводу високого тиску діаметром 500 мм у Харківському районі», – зазначили в Департаменті.

Ремонтні бригади Люботинської, Мереф’янської та Зміївської дільниць АТ «Харківгаз» протягом двох днів міняли розтрощену мережу та у суботу, 14 травня, розпочали підключення населених пунктів Харківського району.

Крім того роботи з пуску газу провели на території Золочівської та Солоницівської громад.

«Протягом суботи фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання для 14,5 тис. родин Харківської області. Сьогодні, 15 травня, газовики продовжать пуск газу у домівки», – зазначили в Департаменті.

Щодня відновлюють газопостачання і до осель харків’ян. За тиждень спеціалісти АТ «Харківміськгаз» повернули газ для 2 тисяч родин.

Найбільше робіт з відновлення відбувається у Шевченківському та Індустріальному районах Харкова.

Агентство Телевидения Новости