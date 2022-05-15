У Харкові через тиждень-два запрацює метро. Терехов

Раніше мер говорив про те, що відновити рух у підземці планується за 2-3 місяці після перемоги, а на Салтівку ще пізніше через руйнування в зоні метромосту. Але наразі прогноз змінився:

Я неодноразово казав, що на це піде кілька місяців, бо так влаштований метрополітен, – заявив Ігор Терехов ICTV, – Ми говорили з керівництвом метрополітену, були у тунелях, на станції, обстежували разом із нашими профільними інститутами, наскільки це можливо. Спочатку був такий висновок, ви знаєте, що при сильних бомбардуваннях у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що метроміст поки що в нормальному стані і через нього можна пропускати склади метрополітену. Тому, я думаю, тиждень, півтори, два і перші поїзди вже почнуть ходити метрополітеном!.

Людей, які мешкають у підземці та не можуть повернутися додому через те, що воно зруйновано, переселятимуть у гуртожитки вже з понеділка.

Агентство Телевидения Новости