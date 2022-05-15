Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:55
Просмотров: 42

Звільнення Харківської області: ЗСУ вже на кордоні

Звільнення Харківської області: ЗСУ вже на кордоні

ЗСУ у Харківській області вже поруч із держкордоном, — заявив радник голови МВС Вадим Денисенко.

При цьому він зазначив, що підрив окупантами трьох мостів може дещо уповільнити український контрнаступ у регіоні. Основні зусилля окупанти зараз виявляють у районі Ізюма та на Донбасі.

Нагадаємо, раніше розвідка говорила, що рашісти вимушені піти не лише з білгородського напрямку – контрнаступ та звільнення області розпочинається в Ізюмському, Вовчанському та Барвенковському напрямках, хоча у Вовчанску війська рф спробують закріпитися.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 