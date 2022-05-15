Звільнення Харківської області: ЗСУ вже на кордоні

ЗСУ у Харківській області вже поруч із держкордоном, — заявив радник голови МВС Вадим Денисенко.

При цьому він зазначив, що підрив окупантами трьох мостів може дещо уповільнити український контрнаступ у регіоні. Основні зусилля окупанти зараз виявляють у районі Ізюма та на Донбасі.

Нагадаємо, раніше розвідка говорила, що рашісти вимушені піти не лише з білгородського напрямку – контрнаступ та звільнення області розпочинається в Ізюмському, Вовчанському та Барвенковському напрямках, хоча у Вовчанску війська рф спробують закріпитися.

Агентство Телевидения Новости