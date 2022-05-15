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Дві людини загинули в ДТП на трасі в Красноградському районі

Дві людини загинули в ДТП на трасі в Красноградському районі

Сьогодні близько о 15:30 до сектору поліцейської діяльності №1 Красноградського РВП надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Харків-Красноград-Дніпро» на перехресті села Нове Пекельне відбулась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mazda, скутера та велосипеда.

Правоохоронці встановили, що 31-річний водій автівки не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення зі скутером і велосипедистом. Від отриманих травм на місці загинули 23-річна водійка та 16-річна пасажирка скутера. 25-річний велосипедист отримав забої.

Наразі слідчо-оперативна група встановлює обставини події. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости

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