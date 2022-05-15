Під Ізюмом окупанти намагалися вести наступальні та штурмові дії: успіху не мали

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 15 травня. 81 доба війни.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України. На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, російські окупанти систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів.

Командування збройних сил російської федерації намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости