Число пожеж, спричинених обстрілами, знизилось до трьох. ДСНС

За добу з 15 по 16 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 11 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, пожеж, що сталися з інших причин — 7; також 1 раз для надання допомоги населенню. 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському районі області.

Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 44 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости