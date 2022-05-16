Захисники Харківщини вийшли на державний кордон України (відео)

Бійцямі 227 батальйону 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ відновили прикордонний знак на ділянці державного кордону та викинули рашістів на територію рф. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгублв.

Пишаємося! Дякуємо кожному, хто ризикуючи життям, звільняє Україну від російських загарбників, – написав очільник регіону

У нас попереду ще багато роботи, разом – до перемоги! Слава Україні!

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