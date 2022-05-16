У Харкові після обстрілів відновили рух тролейбуси та автобуси

У Харкові вперше після обстрілів російської армії частково відновили рух тролейбуси та автобуси. Перші два тижні проїзд буде безплатним.

16 травня у Харкові відновили рух 25 автобусних та близько 4 тролейбусних маршрути, повідомив керівник автобусного підрозділу КП “Салтівське депо” Євген Липовий, передає кореспондент Суспільного.

“Ті окремі частини міста, де на сьогодні є якась небезпека, ми не пускаємо наші автобуси, тролейбуси. Де, скажімо, безпечно вони можуть їздити, вони виїжджають”, — зазначив Липовий.

Автобусних маршрутов 24. Переглянути їх можна на сайті міськради.

Щодо тролейбусів то їх випускатимуть на маршрути поступово. 16 травня буде лише три маршрути:

№1: “28 мікрорайон” – просп. Героїв Сталінграда- просп. П. Григоренка – “ст. метро “Палац Спорту”;№5: “вул. Університетська” – просп. Гагаріна – вул. Аерофлотська – “Аеропорт”;№6: “вул. Університетська” – просп. Гагаріна – вул. Південнопроектна -“залізнична ст. “Основа”.

До 20 числа додадуться інші маршрути, всього їх поки що буде 8. Перші трамваї підуть 21 травня. У Харкові поки що буде чотири трамвайні маршрути. Перші два тижні за проїзд у громадському транспорті платити не треба.

Агентство Телевидения Новости