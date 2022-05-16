У Парламенті підтримали впровадження нового терміну “рашізм”

Гуманітарний комітет пропонує внести це слово до словників. Адже термін «рашизм» відображає як ідеологію нинішньої Росії, так і військові злочини та «нелюдську жорстокість, які здійснює та демонструє російська армія на українській землі», передає ДетекторМедіа.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує ініціативу щодо популяризації та визнання терміну «рашизм» на національному та міжнародному рівнях. Про це йдеться в заяві щодо позиції Комітету.

Представники Комірету ВР аргументували, чому виступає за втілення пропозицій українських науковців, журналістів, політологів, усього громадянського суспільства ототожни «фашизм» і «рашизм». Серед наведених у заяві витягів публікацій – текст «Чи є Путінська Росія фашистською?» Олександра Мотиля, професора політології в Ратгерському університеті, спеціаліста з вивчення України, Росії та країн колишнього СРСР.

«Визнання путінської Росії фашистською означало б “концептуальний прорив” у відносинах Заходу з цією країною. Таке зрушення означало б визнання того, що “Путін та його режим – це проблема, і що проблема зникне лише тоді, коли піде він та його режим”», – зазначає Олександр Мотиль.

Члени Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики закликали журналістів та медіаорганізації до вживання слова «рашизм» та похідних від нього у своїх публікаціях та ефірах «для поступового органічного його входження до наукового, фахового і розмовного дискурсів».

Також вони вважають за необхідне дати офіційне визначення терміну «рашизм» та внести його до офіційних термінологічних словників української мови.

Рашизм є різновидом нацизму, фашизму і синонімом терміну «російський нацизм». Як нагадує український професор Олег Гринів, в основі рашизму – несприйняття західної цивілізації, якій протиставляють своєрідну російську (євразійську) цивілізацію. Московські еліти одностайні з Путіним, який прагне продовжити й завершити царський і більшовицький геноцид українського народу. Нині рашизм – це ідеологічна основа путінізму. Історія підтвердила, що рашизм передбачає, в першу чергу, знищення українства як національної спільноти, пише Гринів.

Агентство Телевидения Новости