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В рф заговорили про капітуляцію

В рф заговорили про капітуляцію

Посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що “капітуляції” Москви в Україні не буде. Це він сказав в ефірі YouTube-каналу “Соловьев Live”, пише РЕН ТВ та РИА Новости

“Ми твердо і ясно говоримо і однозначно у цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде”, заявив Антонов

Посол також висловив упевненість у тому, що поставлені президентом Росії Володимиром Путіним завдання війни в Україні “будуть повністю виконані”.

Крім того, Антонов лякає непередбачуваними наслідками для ядерних держав США та Росії втягування Штатів у війну, яку Росія розпочала проти України.

“США дедалі глибше втягуються у конфлікт із найбільш непередбачуваними наслідками для двох ядерних держав”, – сказав він.

За словами посла, ситуація виглядає все більш тривожно, оскільки США постачають в Україну все більш потужну зброю, що нібито провокує дії Росії у відповідь, хоча війну почала саме РФ.

Але аналітики звернулили саме увагу на те, що вперше від рашістського дипломата прозвучала фраза про капітуляцію. Сьогодні вони не говорять про місце, а це означає, що про неї думають. Така зміна риторики після обіцянок взяти Київ та Україну за три дні.

Так-с. Слово “капітуляція” вперше прозвучало. Вже дуже скоро воно стане головним словом у світі. Усі військово-політичні хороводи закрутяться навколо нього, – написав один з головних російських критиків путинського режиму журналіст Олександр Невзоров.

Агентство Телевидения Новости

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