Знов обстрілюють Салтівку: четверо поранених

Російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова завдяки нашим Збройним Силам. Проте небезпека для цивільного населення все ще є. За минулу добу агресор влучав у Шевченківський район Харкова та Салтівку. 4 людей зазнали поранень, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти області. У Чугуївському районі 2 поранених.

У Харківському районі через обстріли росіян сталося 3 пожежі, постраждалих немає.

Вкотре наголошую на необхідності бути обачними, не ігнорувати сигнали тривоги.

Сили оборони Харківщини продовжують стійко тримати свої позиції та здійснювати успішні контрнаступальні дії. Підрозділи ТРО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області.

Ворог намагається зосередити більшість своїх зусиль на утриманні займаних позицій та готує спробу наступу в районі Ізюма.

Агентство Телевидения Новости