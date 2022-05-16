На Сумщині через кордон намагались прорватись диверсанти

З території росії зранку 16 травня вкотре обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини. Крім того, у Сумській області намагались прорватись диверсанти.

Про це повідомляє оперативне командування «Північ» та Держприкордонна служба, пише hromadske.ua.

З 9:20 до 9:40 зафіксували 4 вибухи з боку населеного пункту Шалигине у Сумській області та 20 вибухів в Миколаївці у Чернігівській області. Втрат серед особового складу немає, кажуть у командуванні.

У ДПСУ розповіли, що Сумщину окупанти обстрілювали з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагались зайти російські диверсанти.

Між прикордонниками та диверсантами був бій, і росіяни відступили з території України.

Обстріли прикордонних територій

російських окупантів змусили відступити і з Чернігівщини, і з Сумщини. Проте з території росії відбуваються регулярні обстріли наших територій.

Наприклад, у ніч проти 13 травня окупанти завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту Очкіно у Сумській області. А 12 травня росіяни завдали авіаударів по Новгород-Сіверському на Чернігівщині: троє людей загинули, ще 12 зазнали поранень.

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