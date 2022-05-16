Людей з харківського метро попросили звільнити потяги, які служили житлом

Перші потяги Харківського метрополітену планують запустити за півтора-два тижні.

Про це сьогодні, 16 травня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, метрополітен – головна транспортна артерія, якої потребують люди. Спочатку терміни запуску ставили пізніші, оскільки деякі ділянки були пошкоджені обстрілами. Проте, після обстеження стало відомо, що вони пристосовані для руху.

Водночас міський голова повідомив, що у метро продовжують жити люди, і не лише з Харкова, а й із Харківської та інших областей. Їх попросили почати звільняти поїзди, які служили житлом, щоб підготувати транспорт до роботи. Ігор Терехов наголосив, що на самих станціях люди поки що можуть перебувати.

Усіх, хто втратив житло, планують переселити до гуртожитків.

Агентство Телевидения Новости