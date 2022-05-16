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Окупанти обстріляли Печеніги – загинула людина

Окупанти обстріляли Печеніги – загинула людина

Об 11:30 16 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося чотири пожежі у смт. Печеніги Чугуївського району Харківської області, повідомляють в ДСНС. Горіли 2 господарчі споруди та літня кухня на території різних домоволодінь, а також чагарники на площі 400 кв.м. Для ліквідації загорянь було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 13:20.

За попередніми даними від осколкових порань загинув 62-річний чоловік та ще один чоловік 27-річний отримав поранення.

Агентство Телевидения Новости

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