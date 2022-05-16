Рашисти умисно обстрілювали багатоповерхівки на Салтівці. Відеосвідчення

Полонений окупант, якого українські захисники захопили під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова, розповів СБУ, що реактивна артилерія ворога навмисно знищувала багатоповерхівки у місті.

Захоплений командир відділення 25-ї артилерійської бригади зс рф повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільних об’єктах.

Найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ «Град» і «Ураган», має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-типоверхівок зазнала руйнувань від рашистів.

Сам полонений стверджує, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за «виходами» своєї та української артилерії.

Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів рф та знищення мирних харків’ян, інформують в СБУ.

Спецслужба ретельно вивчає та перевіряє надані свідчення.

Агентство Телевидения Новости