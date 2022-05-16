Ігор Терехов: Я категорично проти будівництва тимчасового житла!

Будівництво тимчасового житла для вимушених переселенців є недоцільним.

Про це сьогодні, 16 травня, заявив Харківський міський голова Ігор Терехов під час зустрічі із заступником Міністра соціальної політики Віталієм Музиченком.Міський голова зазначив, що раніше Харків уже мав досвід будівництва модульного містечка для вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей, максимальний термін експлуатації якого був розрахований на три роки. Минуло вісім років, і, незважаючи на те, що конструкція стала непридатною, там досі живуть люди. За словами мера Харкова, саме тому будівництво модульних містечок на Західній Україні, яке зараз обговорюється громадськістю, є недоцільним.

«Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому я категорично проти тимчасового житла. І не потрібно ставити на Західній Україні модульні містечка, витративши 30% коштів, а то й більше, від того, що потребує постійне житло. У нас є проєкти, ресурси, можливість та будівельні кадри. Тож давайте вже починати будувати. Нема чого зволікати. Усі хочуть додому, особливо харків’яни. Харків – те місто, яке заслуговує на особливе ставлення, тому я дуже прошу почути нас і стати на наш бік», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости