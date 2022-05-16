Службова недбалість на суму майже 1 млн грн: судитимуть керівника відділу харківської лікарні

Керівник одного з відділів харківської лікарні, здійснюючи за бюджетні кошти закупівлю товарів, необхідних для заходів, спрямованих на запобігання та поширення епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, не проаналізував ринкові ціни. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Так, службова особа здійснила закупівлю 5 дизель-генераторів за завищеною ціною, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму майже 1 млн грн.

За процесуального керівництва Шевченківськоі окружноі прокуратури міста Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з відділів лікарні м. Харкова за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

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