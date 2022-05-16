Харківські слідчі задокументували черговий злочин російських військових у звільненій Малій Рогані

Поліція збирає доказову базу та фіксує свідчення постраждалих від протиправних дій російських окупантів. В ході огляду місця події поліцейські вилучили з могили на подвір’ї приватного будинку тіло загиблого місцевого мешканця.

Людмила Юрченко, дружина 59-річного загиблого згадує, що у день смерті чоловіка був сильний обстріл. Вона зі старенькою свекрухою знаходилися у будинку, а Михайло пішов погодувати худобу. Його довго не було, тому жінка вирішила піти його шукати.

– Двері заблокувались і мені довелося вилазити на вулицю через вікно. Я бігала по подвір’ю і скрізь його шукала. Але чоловіка ніде не було. Через деякий час я побачила Михайла біля сараю, приваленого. Пульсу не було, він був скалічений. Мабуть, помер миттєво, – розповіла Людмила.

Через не вщухаючий обстріл жінка була вимушена покинути померлого чоловіка та сховатися у сусідів у підвалі. Лише наступного ранку вона самотужки розібрала завал та викопала могилу. Потім нарешті прийшли сусіди та допомогли поховати чоловіка.

Як зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причини його смерті. За попередньою інформацією, це не поодинокий випадок у цьому селі. Таких поховань близько десяти.

– Огляд місця події здійснюють слідчі слідчого управління, районного відділу поліції, експерти-криміналісти, співробітники прокуратури та СБУ. Вилучили три великі залишки попередньо РСЗВ «Град» та 11 залишків від розриву боєприпасів, – повідомив Сергій Болвінов.

За результатами проведення огляду зареєстроване кримінальне провадження. Буде надана юридична оцінка злочинним діям, які завдають постійно російські війська. Слідчі, прокуратура та СБУ працюють спільно, щоб виявити, зафіксувати та задокументувати злочини російських окупантів.

Агентство Телевидения Новости