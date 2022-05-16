Деокупація Київської та Харківської областей свідчать про те, що ЗСУ здатні звільнити Крим та Донбас

Україна вже відкинула росіян від Києва, від Харкова. Тож не позбавлене логіки припущення, що вона відкине росіян і з інших окупованих регіонів. Про це заявила тимчасова Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю «Українській Правді».

При цьому ми, надаючи Україні безпекову допомогу, не обговорювали якимось чином використання наданої зброї щодо Криму та Донбасу, не ставили умов з цього приводу.

Натомість ми завжди визнавали, що і Крим, і Донбас – це Україна, і цей факт матиме величезне значення, коли ми будемо ухвалювати рішення про подальшу підтримку в контексті того, як далеко Україна відкидатиме російську армію. Але рішення про це лишається за Україною.

Я, звісно, чула коментарі, що, мовляв, «США спеціально не надають достатньо зброї, щоби Україна відкинула росіян і перемогла, а дають стільки, щоби їх стримувати та виснажувати». Це абсолютна неправда. І найпростіший доказ – той факт, що ви все ж відкинули армію РФ з півночі Києва та з Харківщини.

Ми хочемо, щоби ви відкинули армію РФ і на інших напрямах.

Ми хочемо, щоби Україна перемогла у цій війні! І ми щоденно працюємо над тим, щоби це сталося. США вже поставили в Україну більше зброї, ніж будь-яка інша держава, і ми продовжуватимемо це робити».

Про постачання Україні зброї, про Україну та НАТО в контексті швидкого вступу Фінляндії та Швеції, а також про те, як має завершитися війна – в інтерв’ю Крістіна Квін в «Українській Правді».

Агентство Телевидения Новости