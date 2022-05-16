Комунальні підприємства Харківщини мають перевірити гуртожитки для розміщення людей з метро

Щоб прийняти жителів області, які залишилися без житла, комунальні підприємства Харківщини мають підготуватися. Про це повідомила голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

«Під час наради з виконавчим апаратом обласної ради дала доручення керівникам відповідних підрозділів, передовсім, Управління з питань комунальної власності, провести аналіз наявних приміщень, що перебувають у спільній власності громад області, щоб зрозуміти можливості для тимчасового розміщення жителів регіону, які втратили житло внаслідок російської агресії», – повідомила голова обласної ради. За її словами йдеться передовсім про гуртожитки, які, наприклад, мають навчальні заклади комунальної форми власності.

«Багатьом сім’ям сьогодні потрібен дах над головою, і забезпечити їх – зараз одна з головних задач обласної ради. Гострим питанням залишається розміщення людей, які переховувалися на станціях харківського метрополітену, і яким тепер нікуди повернутися. Серед них мешканці Харкова та області. Знаю, що невдовзі вже розпочнеться відбудова наших постраждалих сіл, селищ та міст. Але на цей час ніхто не може залишатися на вулиці. Обов’язково знайдемо можливість всім допомогти. Вже завтра наші комунальні підприємства мають почати приймати всіх, хто потребує житло», – наголосила Тетяна Єгорова-Луценко.

Агентство Телевидения Новости