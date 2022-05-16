Харківський автовокзал почав працювати: є автобуси по Україні та до Європи

З 16 травня Харківський автовокзал відновив автобусне сполучення по Україні та Європі. Пасажирам пропонують 11 рейсів усередині країни та чотири за кордон. Рейси будуть додавати. Про це повідомляє KharkivToday із посиланням на начальника Харківського автовокзалу Артема Афанасьєвського.

«Вже є люди. Учора у тестовому режимі працювали, у нас поїхало близько 50 пасажирів по Україні та до Польщі, сьогодні почали потихеньку підходити люди, купують, телефонують. Зворотні рейси теж є», – розповів Артем Афанасьєвський.

Куди можна поїхати:

УКРАЇНА

Київ, Суми, Охтирка, Запоріжжя, Дніпро, Красноград, Кегичівка, Черкаси, Львів, Луцьк, Ужгород;

ЄВРОПА

Чехія, Польща, Німеччина, Італія.

Як пояснив начальник Автовокзалу, рейси будуть додавати. Пасажири можуть придбати квитки безпосередньо у касах автовокзалу або на сайті https://inbus.ua/. Дізнатися докладну інформацію можна за телефоном 050-406-86-04.

Ціни на квитки слід уточнювати. Автобусними рейсами користуватися безпечно, каже Артем Афанасьєвський, під час виявлення підозрілого пасажира спрацюють поліцейські.

«Змінилися ціни, тому що ціна на пальне постійно зростає. Перевізники відштовхуються від цього, цей факт дуже впливає на ціну. Кожен перевізник виставляє свій тариф, – пояснив начальник Автовокзалу. – У нас чергує поліція, яка дивиться, щоб все було під контролем. Якщо треба – оглядає, якщо якийсь пасажир викликає підозру. Все спокійно. Наразі проблем не було жодних».

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